Стало известно, какое решение принял "Шальке" в отношении Коноплянки
"Шальке" готов в ближайшее время расстаться с игроком сборной Украины Евгением Коноплянкой.
Об этом немецкому изданию Bild заявил ассистент главного тренера "Шальке" Сеппо Эйкхорн.
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По словам тренера, клуб открыт для предложений по украинцу. Также "Шальке" намерена расстаться с Амином Харитом. Еще ряд игроков, не имеющих регулярной игровой практики, будут отданы в аренду.
Коноплянка провел в этом сезоне 14 матчей за "Шальке" и сделал две голевые передачи. При этом основным игроком украинец был только в Лиге чемпионов, где сыграл все шесть матчей, из них пять в старте.
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Источник: 24 Канал
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