Стало известно, какой арбитр будет обслуживать матч "Динамо" – "Славия"

Матч третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Славией" и "Динамо" рассудит бригада арбитров из Англии.

Главным судьей этого противостояния будет всемирноизвестный Крейг Поусон. Ранее этот рефери работал на игре отборочного раунда к Чемпионату мира-2018 между сборными Украины и Косово (2: 0). Поусон является арбитром ФИФА начиная с 2015 года. Ранее он работал на Суперкубке Англии, а также на финале Кубка английской лиги.

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Ассистентами Поусона будут Ли Беттс и Иен Хассин, а резервным арбитром – Кристофер Кэвэна, также англичане.

Напомним, что матч между "Славией" и "Динамо" пройдет на стадионе "Эден-Арена" в Праге во вторник, 7 августа.

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