Стало известно, какой титул получит Кейт Миддлтон, когда принц Уильям станет королем

Герцог Кембриджский принц Уильям занимает второе место в очереди на престол Великобритании после его отца принца Чарльза.

После того, как герцог Кембриджский станет королем Уильямом V, его супруга Кейт Миддлтон станет королевой Екатериной. Однако без номера в титуле, например, Екатерина VI. Об этом сообщает королевский историк Марлен Кениг, пишет издание "Hello!".

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Жена короля по традиции королева. В большинстве монархий муж королевы должен иметь титул, но не разделяет его с женой,

– пояснил эксперт, почему муж королевы Елизаветы II, принц Филипп, не стал королем.

Кроме того, когда принц Чарльз взойдет на престол, старший сын принц Уильям примет его титулы: герцога Корнуолльского и герцога Ротсэй, а Кейт Миддлтон унаследует их от мужа.

По словам Марлена Кенинга, принц Уильям получит еще один титул от бабушки – принца Уэльского, а его жена, соответственно, станет принцессой Уэльской.