Стало известно, какую сумму выделят для ремонта единственной украинской антарктической станции

В этом году Министерство образования и науки впервые за длительный период времени выделило около 15 млн гривен для проведения капитального ремонта на единственной украинской антарктической станции Академик Вернадский.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что эти средства пойдут на то, чтобы создать комфортные условия для жизни на станции, а также улучшить возможности для проведения исследований.

"У нас есть много различных вызовов, в частности, связанные с финансированием наших научных исследований в Антарктиде. Сейчас вся украинская антарктическая программа стоит 72 миллиона гривен. Впервые за много лет сюда заложены средства для проведения капитального ремонта на станции. Кроме того, благодаря проведению открытых тендерных процедур Национального антарктического научного центра в этом году удалось сэкономить около 10 млн гривен, которые мы хотим инвестировать в развитие и улучшение исследований", – сказала Лилия Гриневич.

Напомним, в четевер, 22 марта в Антарктиду отправляются 2 украинские экспедиции. Первая – будет находиться на станции целый год. В нее вошло 12 мужчин – 7 научных и 5 технических работников. Вторая экспедиция – сезонная, в которую вошли 12 ученых.