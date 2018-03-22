09:04
22 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
0°C
0°C -11°C
  • пятница
    1°C -13°C
  • суббота
    1°C -15°C
  • воскресенье
    2°C -8°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля.
Вєсті Кремля
00:02, сегодня
Вести.UA. Бандиты в Верховной Раде. Сюрприз Каддафи для Тимошенко
Вєсті.UA
20:51, 21 марта
Как одесситы мечтали о мэрии будущего, а получили мэра под подозрением.
ЦРУ
09:38, 21 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Все. Колхозы: агробизнес по-советски
Згадати все
21:29, 19 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
НАДЕЖДА САВЧЕНКО НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ В РОССИИ 2018 RYANAIR

Стало известно, какую сумму выделят для ремонта единственной украинской антарктической станции

27 Читати новину українською
Стало известно, какую сумму выделят для ремонта единственной украинской антарктической станции
Стало известно, какую сумму выделят для ремонта единственной украинской антарктической станции / https://life.pravda.com.ua

В этом году Министерство образования и науки впервые за длительный период времени выделило около 15 млн гривен для проведения капитального ремонта на единственной украинской антарктической станции Академик Вернадский.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

Читайте также: В соцсети показали будни украинских ученых в Антарктике: впечатляющие фото

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич отметила, что эти средства пойдут на то, чтобы создать комфортные условия для жизни на станции, а также улучшить возможности для проведения исследований.

"У нас есть много различных вызовов, в частности, связанные с финансированием наших научных исследований в Антарктиде. Сейчас вся украинская антарктическая программа стоит 72 миллиона гривен. Впервые за много лет сюда заложены средства для проведения капитального ремонта на станции. Кроме того, благодаря проведению открытых тендерных процедур Национального антарктического научного центра в этом году удалось сэкономить около 10 млн гривен, которые мы хотим инвестировать в развитие и улучшение исследований", – сказала Лилия Гриневич.

Напомним, в четевер, 22 марта в Антарктиду отправляются 2 украинские экспедиции. Первая – будет находиться на станции целый год. В нее вошло 12 мужчин – 7 научных и 5 технических работников. Вторая экспедиция – сезонная, в которую вошли 12 ученых.

Теги: Новости Украины наука Министерство образования и науки Украины
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
У меня возникает беспокойство относительно психического состояния Савченко, – нардеп
сегодня, 08:46 У меня возникает беспокойство относительно психического состояния Савченко, – нардеп
47
Ситуация с Савченко – давление Порошенко на Медведчука, – эксперт
сегодня, 07:01 Ситуация с Савченко – давление Порошенко на Медведчука, – эксперт
626
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук