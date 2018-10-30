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      Стало известно, когда Андрей Лунин дебютирует за "Леганес"

      11 Читати новину українською
      Андрей Лунин
      Андрей Лунин

      30 октября состоится первый матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором "Леганес" примет "Райо Вальекано". В этом поединке в составе "Леганеса" дебютирует украинский голкипер Андрей Лунин.

      Ворота хозяев с первых минут будет защищать 19-летний Андрей Лунин. Об этом сообщил наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино на предматчевой пресс-конференции.

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      "Голкипером в этом матче станет Лунин. Он хорошо работает и заслуживает этой возможности. И хоть он еще молод, но он должен продемонстрировать свою ценность на поле. Этот поединок отличная возможность сделать это", – цитирует наставника "Леганеса" AS.

      Напомним, в конце августа Лунина купил мадридский "Реал", после чего украинец был отправлен в годичную аренду в "Леганес".

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      Теги: Футбол Андрей Лунин Спорт
      Источник: 24 Канал
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