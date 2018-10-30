Стало известно, когда Андрей Лунин дебютирует за "Леганес"
30 октября состоится первый матч 1/16 финала Кубка Испании, в котором "Леганес" примет "Райо Вальекано". В этом поединке в составе "Леганеса" дебютирует украинский голкипер Андрей Лунин.
Ворота хозяев с первых минут будет защищать 19-летний Андрей Лунин. Об этом сообщил наставник Леганеса Маурисио Пеллегрино на предматчевой пресс-конференции.
Читайте также: Шевченко назвал имена легионеров сборной Украины на матчи против Словакии и Турции
"Голкипером в этом матче станет Лунин. Он хорошо работает и заслуживает этой возможности. И хоть он еще молод, но он должен продемонстрировать свою ценность на поле. Этот поединок отличная возможность сделать это", – цитирует наставника "Леганеса" AS.
Напомним, в конце августа Лунина купил мадридский "Реал", после чего украинец был отправлен в годичную аренду в "Леганес".
Больше новостей из мира спорта читайте в нашем разделе Спорт24