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Стало известно, когда будут судить скандального Харви Вайнштейна

57 Читати новину українською
Харви Вайнштейна будут судить 5 июня
Харви Вайнштейна будут судить 5 июня / Reuters

Лишь накануне большое жюри Нью-Йорка предъявило обвинения скандальному американскому кинопродюсеру Харви Ванштейну в изнасиловании женщин. В частности, сообщается, что суд Нью-Йорка рассмотрит дело во вторник, 5 июня.

Сначала судебное заседание было назначено на 30 июля, но эту дату отменили и перенесли на начало июня. Об этом сообщает StraitsTimes.

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Отмечается, что Харви Вайнштейн будет требовать суд признать его невиновным и категорически отрицает обвинения в изнасиловании.

Известно, что защищает продюсера адвокат Бен Брефман.

Мы ожидаем, что Вайнштейн будет оправдан,
– заявил адвокат.

Напомним, что Вайнштейна задержали в пятницу, 25 мая, из-за обвинения в изнасиловании одной женщины и принуждении другой к оральному сексу. По данным СМИ, арест, вероятно, связан с обвинениями актрисы Лючии Эванс, которая рассказала о домогательствах Вайнштейна в интервью газете New York Times осенью прошлого года.

Теги: Новости США LifeStyle Секс-скандал Нью-Йорк
Источник: 24 Канал
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