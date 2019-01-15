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      Стало известно, когда "Динамо" представит драгоценного новичка

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      Фран Соль завтра будет представлен как игрок Динамо
      Фран Соль завтра будет представлен как игрок Динамо / Toin Damen

      Нападающий "Виллема II" Фран Соль в среду, 16 января, будет представлен как новый игрок киевского "Динамо". Сейчас между сторонами согласовываются последние детали.

      Как сообщает журналист Кирилл Крыжановский, "Динамо" сегодня не успевает завершить переход.

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      "Если не случится ничего чрезвычайного, то "Динамо" завтра представит Франа Соля как нового игрока команды. Испанец в Киеве, медосмотр, формальности, все дела. Сегодня не успевают, да и нет в этом нужды", – написал журналист в Twitter.

      По предварительной информации, киевляне заплатят за годовалого испанца 3,5 миллиона евро.

      26-летний Фран Соль по данным Transfermarkt стоит 6 млн евро. Его контракт с нынешним клубом действует до 30 июня 2019 года. В текущем сезоне испанский нападающий сыграл 20 матчей за "Виллем II" во всех турнирах. В его активе 17 голов. Футболист в свое время выступал за молодежную команду мадридского "Реала". Также Соль выступал за такие испанские клубы:" Викальваро", "Райо Вальекано", "Луго", "Реал Овьедо", "Вильярреал". Его рост 180 см, а рабочая нога – правая.

       

       

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      Теги: Динамо Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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