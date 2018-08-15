Стало известно, когда дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма получит королевский титул

Дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма Шарлотта при рождении получила статус принцессы Кембриджской. Однако пятая внучка королевы Великобритании еще не стала королевской принцессой.

О том, от чего зависит смена титула, сообщил королевский историк Марлени Кениг изданию "Hello!".

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Первое условие – принц Уильям должен взойти на престол. Второе – титул должен быть свободным.

Сейчас титул королевской принцессы носит Анна, старшая дочь королевы Елизаветы II.

Заметим, что этот статус дается пожизненно. Поэтому Шарлотта сможет получить его только после смерти своей двоюродной бабушки. Однако нет никакой гарантии, что смена титула произойдет автоматически. Все решает монарх, может ли и когда его старшая дочь станет королевской принцессой.



Принцесса Анна

Интересно, что принцесса Анна ждала этого титула более 20 лет и получила его в 36 лет.