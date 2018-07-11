17:41
12 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
27°C 16°C
  • пятница
    25°C 18°C
  • суббота
    22°C 16°C
  • воскресенье
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Брежневские брови у Путина. Бесценный Шнуров
Вєсті Кремля
20:59, 11 июля
Вести.UA. Тренд хорватских футболистов. Страсти с "Интером"
Вєсті.UA
20:16, 11 июля
Один король и миллионы подданных: как украинцы стали заложниками Рината Ахметова
ЦРУ
09:00, 11 июля
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 июля
Вспомнить Все. Изобретательность как способ выжить
Згадати все
22:12, 10 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта

Стало известно, когда Ярмоленко дебютирует за "Вест Хэм"

89 Читати новину українською
Андрей Ярмоленко сыграет за "Вест Хэм"
Андрей Ярмоленко сыграет за "Вест Хэм" / Getty Images

11 июля украинский футболист Андрей Ярмоленко официально сменил клуб, став игроком английского "Вест Хэма".

Английский журналист Сэм Инкерсол сообщил, что в четверг, 12 июля, 28-летний украинский полузащитник проведет первую тренировку с командой Пеллегрини в швейцарском Бад Рагац, где подходят к завершению тренировочные сборы лондонцев.

Читайте также: Андрей Ярмоленко перешел в "Вест Хэм"

Также существует два варианта, когда Ярмоленко дебютирует за "Вест Хэм". "Молоты" сыграют спарринг против "Викомбе" уже в эту субботу, 14 июля в 17:00 по Киеву. Однако пока более вероятным вариантом является дебют Андрея через неделю в матче против "Престона" – 21 июля в это же время.

Сам футболист поделился впечатлениями от перехода в новый клуб.

"Конечно, я очень счастлив перейти в "Вест Хэм". Это большой клуб с хорошими фанами, я счастлив перейти в АПЛ. Английская Премьер-лига – лучшая лига в мире. Знаю, что в "Вест Хэме" строится интересный проект. команда хочет достичь высоких результатов и я рад этому вызову", – сказал Ярмоленко.

Теги: Новости спорта
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 11 июля
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
сегодня, 17:02 Єдине, що важливо: флешмоб був не про Віду і Вукоєвича, він був за Україну
Блог Соцмережі 470
Как и когда есть арбузы и дыни, чтобы не отравиться
сегодня, 16:00 Как и когда есть арбузы и дыни, чтобы не отравиться
4373
Пивной безвиз – 10 слов которые надо знать, чтобы выбрать пиво в Европе
10 июля, 19:00 Пивной безвиз – 10 слов которые надо знать, чтобы выбрать пиво в Европе
466
Как вывести 16 видов пятен
сегодня, 16:00 Как вывести 16 видов пятен
Вида и Вуко затянули удавку на шее путинского режима
сегодня, 15:01 Вида и Вуко затянули удавку на шее путинского режима
Андрій Воропаєв 1822
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Зимняя Олимпиада-2018: расписание соревнований
 8 февраля , 16:02
Кто не думал взорвать Банковую или Верховную Раду, – Савченко на допросе в СБУ
 15 марта , 12:24
Порошенко назвал условие, при котором Украина применит "Джавелины" на Донбассе
 23 мая , 14:59
Кто такой Александр Куць – новый глава Донецкой ОГА
 22 июня , 15:13
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук