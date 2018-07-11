Стало известно, когда Ярмоленко дебютирует за "Вест Хэм"

11 июля украинский футболист Андрей Ярмоленко официально сменил клуб, став игроком английского "Вест Хэма".

Английский журналист Сэм Инкерсол сообщил, что в четверг, 12 июля, 28-летний украинский полузащитник проведет первую тренировку с командой Пеллегрини в швейцарском Бад Рагац, где подходят к завершению тренировочные сборы лондонцев.

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Также существует два варианта, когда Ярмоленко дебютирует за "Вест Хэм". "Молоты" сыграют спарринг против "Викомбе" уже в эту субботу, 14 июля в 17:00 по Киеву. Однако пока более вероятным вариантом является дебют Андрея через неделю в матче против "Престона" – 21 июля в это же время.



Сам футболист поделился впечатлениями от перехода в новый клуб.



"Конечно, я очень счастлив перейти в "Вест Хэм". Это большой клуб с хорошими фанами, я счастлив перейти в АПЛ. Английская Премьер-лига – лучшая лига в мире. Знаю, что в "Вест Хэме" строится интересный проект. команда хочет достичь высоких результатов и я рад этому вызову", – сказал Ярмоленко.