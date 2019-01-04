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      Стало известно, когда начнется продажа билетов на матч Лиги Европы "Динамо" – "Олимпиакос"

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      Динамо – Олимпиакос: цены на билеты
      Динамо – Олимпиакос: цены на билеты

      Во вторник, 8 января, стартует продажа билетов на матч 1/16 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2018/2019, в котором "Динамо" примет греческий "Олимпиакос".

      На игру доступны билеты следующих ценовых категорий: 50, 100, 170, 230, 270, 300, 450 и 500 гривен.

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      Цены на билеты в матче Динамо Олимпиакос

      Отметим, что домашний матч "бело-синих" станет решающим в противостоянии, потому что первая игра состоится в Греции 14 февраля.

      Напомним, что матч Лиги Европы "Динамо" – "Олимпиакос" состоится в четверг, 21 февраля. Начало встречи – в 21:00.

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      Теги: Футбол Лига Европы Динамо Спорт
      Источник: 24 Канал
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