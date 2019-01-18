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      Стало известно, когда Селезнев может дебютировать за "Малагу"

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      Евгений Селезнев дебютирует за "Малагу"
      Евгений Селезнев дебютирует за "Малагу" / Скриншот

      Главный тренер "Малаги" Хуан Рамон Муньис заявил о том, что у новичка команды Евгения Селезнева есть шанс дебютировать в ближайшем матче Сегунды с "Луго".

      Испанский клуб уже зарегистрировал форварда и составил соответствующие документы, сообщает Еldesmarque.

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      Селезнев может выйти, посмотрим, как сложится матч. Мы всегда стараемся выпускать футболистов, которые готовы на 100%. Он привыкает к тактическим и физическим аспектам партнеров по команде. Если мы посчитаем, что Евгению нужно дать немного больше времени, мы это сделаем. Если он не дебютирует в этом матче, то сделает это в следующем,
      – сказал Муньис.

      Отметим, что "Малага" в Сегунде занимает 3 место с отставанием от лидера в 1 пункт.

      Напомним, 19 января "Малага" сыграет с "Луго", а после этого уже 26 января состоится матч против "Тенерифе".

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      Теги: Спорт Футбол Евгений Селезнев
      Источник: 24 Канал
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