Стало известно, когда Селезнев подпишет контракт с "Малагой"
По данным сразу двух ведущих испанских изданий, все формальности по переходу Евгения Селезнева из "Акхисара" в" Малагу" будут улажены уже 5 января.
Украинец уже находится в Малаге и готов подписать арендное соглашение до конца сезона.
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В текущем сезоне чемпионата Турции Селезнев сыграл 7 матчей, забил 3 гола. В последний раз он выходил на поле еще в начале ноября.
Стоит отметить, что нынешний рулевой "Малаги" Хуан Рамон Лопес Мунис хорошо знаком с возможностями Евгения по совместной работе в "Днепре", где испанец был ассистентом Хуанде Рамоса.
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Источник: 24 Канал
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