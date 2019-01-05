Стало известно, когда Селезнев подпишет контракт с "Малагой"

По данным сразу двух ведущих испанских изданий, все формальности по переходу Евгения Селезнева из "Акхисара" в" Малагу" будут улажены уже 5 января.

Украинец уже находится в Малаге и готов подписать арендное соглашение до конца сезона.

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В текущем сезоне чемпионата Турции Селезнев сыграл 7 матчей, забил 3 гола. В последний раз он выходил на поле еще в начале ноября.

Стоит отметить, что нынешний рулевой "Малаги" Хуан Рамон Лопес Мунис хорошо знаком с возможностями Евгения по совместной работе в "Днепре", где испанец был ассистентом Хуанде Рамоса.

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