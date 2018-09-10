Стало известно, когда УЕФА вынесет решение по матчу Чехия – Украина

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении инцидентов и нарушений, допущенных во время матча Лиги наций между Чехией и Украиной.

К украинской стороне есть претензии относительно применения болельщиками пиротехнических изделий и бросания запрещенных предметов, нарушений порядка на стадионе, проникновение на территорию футбольного поля и причинение вреда стадиона, пишет "Футбол 24".

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Чешская сторона может быть наказана за задержку с началом матча из-за проблем с освещением на стадионе, проникновение фанатов на поле, недостаток стюардов и заблокированные лестницы на арене.

Дисциплинарный комитет УЕФА примет решение по этому делу 27 сентября. Кроме того, 21 сентября будет принято решение по делу о поведении польских болельщиков на выездном матче с Италией. Их обвиняют в использовании пиротехники и расистском поведении.

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