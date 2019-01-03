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      Стало известно, когда украинский тренер Григорчук вернется в "Астану"

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      Роман Григорчук вернется в "Астану"
      Роман Григорчук вернется в "Астану" / kazfootball.kz

      Украинский тренер Роман Григорчук снова будет работать с "Астаной" и приступит к исполнению своих обязанностей 15 января.

      Об этом сообщил бывший президент "Астаны" Саян Хамитжанов.

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      Роман Григорчук – главный тренер "Астаны", с 15 января начнет выполнять свои обязанности на сборе команды в ОАЭ, Григорий Бабаян остается ассистентом главного тренера. Кто такой Лалатович, я, если честно, даже не знаю. Что касается Курбана Бердыева, то его кандидатура нами никогда не рассматривалась. Зачем нам искать новых руководителей, когда у нас квалифицированный тренер – Григорчук и Бабаян?,
      – подытожил Хамитжанов для Kazfootball.

      Напомним, что осенью Григорчук брал паузу в карьере, которая была связана с семейными обстоятельствами, а команду временно возглавлял Бабаян, под руководством которого "Астана" стала чемпионом Казахстана.

      В Лиге Европы "Астана" играла в одной группе с киевским "Динамо", но заняла третье место.

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      Теги: Спорт Футбол Новости Казахстана
      Источник: 24 Канал
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