15:26
28 май 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
26°C 7°C
  • вторник
    25°C 14°C
  • среда
    26°C 11°C
  • четверг
    27°C 15°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Взрослые дети России. Тропинка дешевле, чем дорога
Вєсті Кремля
00:23, 27 мая
Вести.UA. Жир. Княжеские сутки в ВР. Белуччи по-украински
Вєсті.UA
19:27, 26 мая
Какую большую игру под названием
ЦРУ
09:00, 25 мая
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 мая
Вспомнить Все. Поход в поликлинику
Згадати все
22:49, 25 мая
Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
ЛИГА ЧЕМПИОНОВ СБИТЫЙ "БОИНГ 777" СЕРГЕЙ СТЕРНЕНКО УБИЙСТВО ДЕПУТАТА ГУРЫ В ЧЕРКАССАХ

Стало известно, когда в России вынесут приговор украинскому журналисту Роману Сущенко

29 Читати новину українською
Роман Сущенко
Роман Сущенко / Фото из открытых источников

В России 4 июня Мосгорсуд вынесет приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. Украинского политзаключенного в РФ обвиняют в шпионаже.

Об этом сообщил в Twitter его защитник Марк Фейгин.

Читайте также: В МИД России сделали циничное заявление относительно украинского политзаключенного Сущенко

"Приговор Сущенко будет объявлен 4 июня 2018 года", – написал он.

Напомним, прокурор просит для Романа Сущенко 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Украинского журналиста Романа Сущенко незаконно задержали в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России тогда обвинила украинца в шпионаже, назвав кадровым разведчиком Минобороны Украины.

Теги: Новости политики Новости России Украинцы в плену РФ Роман Сущенко
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук