Стало известно, когда в России вынесут приговор украинскому журналисту Роману Сущенко

В России 4 июня Мосгорсуд вынесет приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. Украинского политзаключенного в РФ обвиняют в шпионаже.

Об этом сообщил в Twitter его защитник Марк Фейгин.

Читайте также: В МИД России сделали циничное заявление относительно украинского политзаключенного Сущенко

"Приговор Сущенко будет объявлен 4 июня 2018 года", – написал он.

Приговор Сущенко будет оглашён 4 июня 2018 года — Mark Feygin (@FeyginMark) 28 травня 2018 р.

Напомним, прокурор просит для Романа Сущенко 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Украинского журналиста Романа Сущенко незаконно задержали в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России тогда обвинила украинца в шпионаже, назвав кадровым разведчиком Минобороны Украины.