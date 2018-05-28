Стало известно, когда в России вынесут приговор украинскому журналисту Роману Сущенко
В России 4 июня Мосгорсуд вынесет приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. Украинского политзаключенного в РФ обвиняют в шпионаже.
Об этом сообщил в Twitter его защитник Марк Фейгин.
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"Приговор Сущенко будет объявлен 4 июня 2018 года", – написал он.
Напомним, прокурор просит для Романа Сущенко 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Украинского журналиста Романа Сущенко незаконно задержали в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России тогда обвинила украинца в шпионаже, назвав кадровым разведчиком Минобороны Украины.
Источник: 24 Канал
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