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Стало известно когда заработает аэропорт "Николаев"

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Аэропорт "Николаев"
Аэропорт "Николаев" / zruchno.travel

Международный аэропорт Николаева начнет обслуживать авиаперевозки уже в ноябре или декабре 2018 года.

Об этом сообщило издание "Украинские Новости" со ссылкой на заявление президента ассоциации Аэропортов Украины Петра Литвиненко.

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Год назад мы здесь были и видели, как проходила реконструкция взлетно-посадочной полосы, как работали на полосе и на перроне. В терминале не было никакого вида и технологий, а через год мы увидели, что здесь все сделано и аэропорт "Николаев" готов к обслуживанию воздушных перевозок, – сказал Литвиненко.

Он также отметил, что аэропорт сможет заработать через 2-3 месяца.

По словам Литвиненко, для работы аэропорта необходимо улучшить авиационную безопасность.

На данный момент аэропорт "Николаев" не обслуживает регулярные полеты. Последний авиарейс был осуществлен весной 2013 года. В 2016 году аэропорт отключили от энергоснабжения за долги.

Теги: Новости Украины Путешествия Новости Николаева авиация
Источник: 24 Канал
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