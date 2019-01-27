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      Стало известно, когда "Зенит" представит Ракицкого

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      Стало известно, когда Зенит представит Ракицкого
      Стало известно, когда Зенит представит Ракицкого / GETTY IMAGES

      Российский "Зенит" практически завершил покупку защитника донецкого "Шахтера" Ярослава Ракицкого. Ожидается, что игрок сборной Украины присоединится к новому клубу во время второго сбора.

      Ракицкий успешно прошел медосмотр в "сине-бело-голубых" и в ближайшее время россияне официально объявят о его приобретении, информирует "Спорт Экспресс".

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      По информации издания, 29-летний украинский защитник прибудет в Петербург между первым и вторым сбором, где и будет представлен команде. Приступит к работе с "Зенитом" украинец на втором сборе, который пройдет с 1 по 10 февраля в испанском Аликанте.

      Общие затраты на трансфер без учета зарплаты игрока составят 12 млн евро.

      По предварительной информации, зарплата украинца в российском клубе составит 2,5 млн евро в год.

      Ракицкий не сыграл последние два товарищеских матча на сборах за "Шахтер". Кроме того, игрока не видно на фото и во время тренировки команды. Хотя сообщение о его травмах не поступало.

      "Масла в огонь" подлило и фото новичка "Шахтера" Валерия Бондаренко. Во время его представления футболист находился в футболке с 44-м номером, который принадлежит именно Ракицкому. Хотя это может быть только случайностью. Однако это фото впоследствии было убрано с Instagram телеканала "Футбол".

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      Теги: Футбол Спорт Трансферы Шахтер
      Источник: 24 Канал
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