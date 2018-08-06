Стало известно, кто будет обслуживать матч Лиги Европы "Заря" – "Брага"

УЕФА объявила имя главного арбитра, который будет обслуживать первый матч 3-го отборочного раунда Лиги Европы "Заря" – "Брага".

Им стал немецкий рефери Тобиас Вельц. Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций, помогать ему будут ассистенты рефери Эдуард Байтингер и Мартин Томсен. Четвертым арбитром назначен Серен Сторкс. Все рефери представляют Германию, пишет Footboom.

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Напомним, что матч "Заря" – "Брага" состоится в Запорожье, на "Славутич-Арене" 9-го августа. Начало встречи в 21:30. Ответный матч пройдет в Португалии 16-го августа.

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