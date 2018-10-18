Стало известно, кто будет знаменосцем сборной Украины на закрытии юношеской Олимпиады-2018

Почетную миссию пронести флаг Украины на церемонии закрытия III летних Юношеских Олимпийских игр нашей командой доверено двукратной чемпионке олимпийского Буэнос-Айреса по фехтованию на шпагах Екатерине Чорний.

В Аргентине талантливая фехтовальщица дважды поднималась на высшую ступеньку пьедестала почета, завоевав золотые медали в индивидуальном первенстве и соревнованиях смешанных команд, пишет сайт НОК Украины.

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Это очень приятная новость – быть знаменосцем на закрытии Юношеских Олимпийских Игр. У меня такой опыт впервые, поэтому очень интересно, как все будет происходить. Для меня – это еще один шанс достойно и ярко представить нашу страну,

– сказала наша чемпионка.

Отметим, что сейчас в активе украинцев на юношеских Олимпийских играх-2018 семь золотых, семь серебряных и семь бронзовых наград.

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