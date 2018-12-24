Стало известно, кто является самым дорогим украинским футболистом
Авторитетный портал Transfermarkt обновил цены на футболистов из ведущих чемпионатов Европы.
Футболист "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко сохранил свой показатель – 20 млн евро. Таким образом, он является самым дорогим украинским футболистом.
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На второй строчке расположился Александр Зинченко из "Манчестер Сити" – 15 миллионов евро. Замыкает тройку Евгений Коноплянка – его цена осталась на уровне 10 миллионов евро.
Отметим, что ни один из трех игроков сборной Украины не прибавил или потерял в цене по сравнению с летним обновлением цен на Transfermarkt.
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Источник: 24 Канал
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