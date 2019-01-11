Стало известно, кто может заменить Грозного на посту главного тренера "Арсенал-Киев"

Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас назвал возможного следующего главного тренера "Арсенала-Киев".

Следующим главным тренером киевского Арсенала может стать Игорь Леонов.

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С большой долей вероятности на вторую половину сезона "Арсенал-Киев" поведет Игорь Леонов. Для амбициозного специалиста это второй в карьере шанс выйти в свободное плавание в открытых водах УПЛ. И сразу же сложная задача – сохранить прописку для пока последней команды в таблице,

– написал Бурбас в Twitter.

З великою долею вірогідності на другу половину сезону Арсенал-Київ поведе Ігор Леонов. Для амбітного фахівця це другий в кар’єрі шанс вийти у вільне плавання у відкритих водах УПЛ. І одразу важкуча місія - зберегти прописку для останньої поки команди таблиці. — Igor Burbas (@iburbas) 11 января 2019 г.

Отметим, что в 2011-12-х годах Леонов работал ассистентом Валерия Яремченко в "Мариуполе", а затем был исполняющим обязанности главного тренера.

С июля прошлого года Леонов входит в тренерский штаб юношеской команды "Шахтера" U-19.

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