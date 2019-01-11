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      Стало известно, кто может заменить Грозного на посту главного тренера "Арсенал-Киев"

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      Игорь Леонов может возглавить "Арсенал-Киев"
      Игорь Леонов может возглавить "Арсенал-Киев" / shakhtar.com

      Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас назвал возможного следующего главного тренера "Арсенала-Киев".

      Следующим главным тренером киевского Арсенала может стать Игорь Леонов.

      Читайте также: Клуб УПЛ остался без главного тренера

      С большой долей вероятности на вторую половину сезона "Арсенал-Киев" поведет Игорь Леонов. Для амбициозного специалиста это второй в карьере шанс выйти в свободное плавание в открытых водах УПЛ. И сразу же сложная задача – сохранить прописку для пока последней команды в таблице,
      написал Бурбас в Twitter.

      Отметим, что в 2011-12-х годах Леонов работал ассистентом Валерия Яремченко в "Мариуполе", а затем был исполняющим обязанности главного тренера.

      С июля прошлого года Леонов входит в тренерский штаб юношеской команды "Шахтера" U-19.

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      Теги: ФК Арсенал-Киев Спорт Футбол
      Источник: 24 Канал
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