Стало известно, кто может заменить Грозного на посту главного тренера "Арсенал-Киев"
Журналист телеканалов "Футбол 1/2" Игорь Бурбас назвал возможного следующего главного тренера "Арсенала-Киев".
Следующим главным тренером киевского Арсенала может стать Игорь Леонов.
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С большой долей вероятности на вторую половину сезона "Арсенал-Киев" поведет Игорь Леонов. Для амбициозного специалиста это второй в карьере шанс выйти в свободное плавание в открытых водах УПЛ. И сразу же сложная задача – сохранить прописку для пока последней команды в таблице,
– написал Бурбас в Twitter.
Отметим, что в 2011-12-х годах Леонов работал ассистентом Валерия Яремченко в "Мариуполе", а затем был исполняющим обязанности главного тренера.
С июля прошлого года Леонов входит в тренерский штаб юношеской команды "Шахтера" U-19.
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