Стало известно, кто покажет новый сезон Кубка мира по биатлону в прямом эфире в Украине

Новый сезон Кубка мира по биатлону в прямом эфире покажут сразу два телеканала: UA:ПЕРВЫЙ и СПОРТ1.

Об этом сообщает официальный сайт биатлона со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

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Предполагается, что все гонки Кубка мира и чемпионата мира оба телеканала покажут в прямом эфире. Небольшие корректировки возможны только в случае с UA:ПЕРВЫЙ, когда время стартов на американских этапах будет совпадать с итоговым выпуском новостей телеканала.