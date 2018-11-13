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      Стало известно, кто покажет новый сезон Кубка мира по биатлону в прямом эфире в Украине

      57 Читати новину українською
      Дмитрий Пидручный
      Дмитрий Пидручный / biathlon.com.ua

      Новый сезон Кубка мира по биатлону в прямом эфире покажут сразу два телеканала: UA:ПЕРВЫЙ и СПОРТ1.

      Об этом сообщает официальный сайт биатлона со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.

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      Предполагается, что все гонки Кубка мира и чемпионата мира оба телеканала покажут в прямом эфире. Небольшие корректировки возможны только в случае с UA:ПЕРВЫЙ, когда время стартов на американских этапах будет совпадать с итоговым выпуском новостей телеканала.

      Теги: Спорт Новости биатлона
      Источник: 24 Канал
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