Стало известно, кто покажет новый сезон Кубка мира по биатлону в прямом эфире в Украине
Новый сезон Кубка мира по биатлону в прямом эфире покажут сразу два телеканала: UA:ПЕРВЫЙ и СПОРТ1.
Об этом сообщает официальный сайт биатлона со ссылкой на президента Федерации биатлона Украины Владимира Брынзака.
Читайте также: Определился состав сборной Украины на первый этап Кубка мира по биатлону
Предполагается, что все гонки Кубка мира и чемпионата мира оба телеканала покажут в прямом эфире. Небольшие корректировки возможны только в случае с UA:ПЕРВЫЙ, когда время стартов на американских этапах будет совпадать с итоговым выпуском новостей телеканала.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Паралимпиада-2018: медальный зачет18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес13 мая , 06:50
Зборная Коста-Рики обыграла Боливию8 июля 2011 , 10:44
Свитолина проиграла в финале престижного теннисного турнира6 ноября 2016 , 14:22
"Динамо" победило. Итоги 10 тура УПЛ23 сентября 2013 , 14:19
Ильющенков покинул "Карпаты"15 января 2015 , 15:35