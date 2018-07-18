Стало известно, кто получает самую высокую президентскую зарплату в Центральной Европе

Среди всех глав центральноевропейских государств, самая высокая заработная плата у президента Чехии Милоша Земана. В этом году она составила 252 800 крон (около 300 тысяч гривен).

Об этом сообщает чешское издание IDnes. Такой ответ издание получило на свой запрос от президентской администрации, которая отказалась сообщить сумму компенсаций, которые получит чешский президент, передает Европейская правда.

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В чешском издании отмечают, что даже без компенсаций зарплата президента Чехии выше, чем у других глав государств Центральной Европы.

Для сравнения, зарплата президента Словакии Андрея Киски составляет эквивалент 207 тысяч крон (равна 245, 7 тысяч гривен). Впрочем, значительную часть этой платы словацкий президент отдает на благотворительность.

Наименьшей оказалась оплата труда президента Польши Анджея Дуды – лишь 130 тысяч крон (154,3 тысячи гривен)..

Среди глав правительств самую большую зарплату также получит чешский премьер. Зарплата Андрея Бабиша составляет 203 тысяч крон (241 тысяч гривен). Зарплата польского премьера Матуеша Моравецкого составляет 106 тысяч крон (125 тысяч гривен).

Наименьшей оказалась плата словацкого премьера Петера Пеллегрини – 92 тысячи крон (109, 2 тысяч гривен).