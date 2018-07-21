Стало известно, кто получил Гран-при Одесского кинофестиваля

Сегодня, 21 июля, завершился девятый Одесский кинофестиваль. За "Золотого Дюка" боролись 108 лучших картин, в том числе 12 полнометражных фильмов из 19 стран.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказала наш корреспондент.

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Гран-при получил фильм "Хрусталь" о девушке, которая преодолевала много препятствий, чтобы осуществить свою мечту.

Особенностью этого фестиваля является эксклюзивные фильмы, 70% из них вообще не выйдут в украинский прокат. Например, фильм "Донбасс", который уже получил награду на Каннском кинофестивале.

Также показывали фильмы на бумаге – это будущие фильмы. Одним из таких является фильм Олега Сенцова, над которым он сейчас работает за решеткой.

В этом году фестиваль имел и благородную цель – поддержку Олега Сенцова, со сцены неоднократно известные звезды вспоминали пленника. Все стоя и с аплодисментами требовали его освобождения.

Напомним, несмотря на то, что Одесский кинофестиваль – это праздник, там постоянно вспоминают о пленниках Кремля. На кинофестивале перед каждым фильмом демонстрируют изображения пленника Олега Сенцова и количество дней его голодовки.