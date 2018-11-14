Стало известно, кто рассудит товарищеский матч Турция – Украина

Стала известна бригада арбитров на товарищеский матч между сборными Украины и Турции.

Товарищеский матч сборных Украины и Турции обслужит бригада арбитров из Косово. Главным судьей поединка выступит Генцен Нуза.

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Ассистенты рефери – Фатлум Бериша и Бухар Селимай, четвертый арбитр-Бешфорт Косуми.

Напомним, что товарищеский матч Турция – Украина сыграют во вторник, 20 ноября в Анталии. Перед этим "сине-желтым" предстоит сыграть заключительную игру Лиги наций против сборной Словакии. Этот поединок начнется в пятницу, 16 ноября, в 21:45.

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