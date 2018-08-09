Стало известно название любимого фильма Меган Маркл
Герцогиня Сассекская Меган Маркл призналась в этом, что один из ее самых любимых фильмов это американская комедия "Добейся успеха".
Об этом сообщает издание Harper's Bazaar.
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В своем блоге The Tig (уже удаленном) жена принца Гарри рассказала о своем любимом фильме.
"Добейся успеха" – это американская спортивная комедия 2000 года о соревнованиях университетских групп поддержки. Главную роль сыграла Кирстен Данст.
Смотрите видео: трейлер фильма "Добейся успеха"
Источник: 24 Канал
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