Стало известно о состоянии 12 спасенных футболистов и их тренера в Таиланде

В Таиланде врачи рассказали о состоянии 12 спасенных подростков и их тренера, которых извлекли из затопленной пещеры. По словам медиков, состояние пострадавших – удовлетворительное.

Лишь у одного мальчика обнаружили незначительную легочную инфекцию, передает National News Bureau of Thailand.

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Отмечается, что первая группа пострадавших, которая состоит из четырех мальчиков в возрасте 14-16 лет, была доставлена в больницу 8 июля. С утра 11 июля все они могут нормально ходить и выполнять повседневные дела.



Медики добавили, что все они находятся в хорошем состоянии, им предоставляется регулярное питание, в том числе продукты с высоким энергетическим содержанием. У двух из них ранее диагностировали легочную инфекцию, но ребята уже восстановились.



Родственникам позволяют посещать пациентов, но им предлагают носить стерильные халаты, а также не подходить к детям ближе, чем на 2 метра и не прикасаться к ним.

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Что касается последней группы из пяти человек (вместе с тренером), которых достали из пещеры 10 июля, врачи заявили, что начальные обследования показали нормальное артериальное давление и температуру тела среди группы. Установлено, что у одного человека есть слабая форма легочной инфекции.



Всем была предоставлена внутривенную гидратацию, вакцины против бешенства и столбняка, витамин В1 и антибиотики. Подробные анализы будут проводить медицинские специалисты. Родственники могут увидеть пациентов только через стеклянную стену.



Кроме этого, в сети опубликовали фото и видео из больницы, на которых видно спасенных ребят.

Напомним, 23 июня двенадцать подростков футболистов и их тренер заблудились в пещере. В затопленном от дождей подземелье их нашли только на 9 день поисков. В пятницу, 6 июля, во время спасательной операции погиб профессиональный дайвер – офицер Саман Гунан. Бывший морской пехотинец доставил юным футболистам кислородные баллоны, а сам потерял сознание из-за нехватки воздуха. 10 июля стало известно о том, что всех несовершеннолетних и их тренера спасли из затопленной пещеры.