Стало известно, почему "Динамо" пока не подписало контракт с испанским нападающим
Киевское "Динамо" договорилось о переходе нападающего клуба "Виллем II" Франа Соля. Однако испанец до сих пор не представлен в качестве игрока киевского клуба.
По данным нидерландского издания Voetbalnieuws, клубы уже договорились о переходе игрока. Его трансфер оценили в 3 миллиона евро.
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Но еще сам Фран Соль не дал свое согласие на переход, поэтому не подписал контракт с "Динамо". Поэтому киевляне не могут объявить о подписании нападающего.
Источник: 24 Канал
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