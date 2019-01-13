Стало известно, почему "Динамо" пока не подписало контракт с испанским нападающим

Киевское "Динамо" договорилось о переходе нападающего клуба "Виллем II" Франа Соля. Однако испанец до сих пор не представлен в качестве игрока киевского клуба.

По данным нидерландского издания Voetbalnieuws, клубы уже договорились о переходе игрока. Его трансфер оценили в 3 миллиона евро.

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Но еще сам Фран Соль не дал свое согласие на переход, поэтому не подписал контракт с "Динамо". Поэтому киевляне не могут объявить о подписании нападающего.

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