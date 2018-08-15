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ОБВАЛ МОСТА В ГЕНУЕ УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Кейт Миддлтон и принц Уильям разошлись: причина

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Кейт Миддлтон и принц Уильям
Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото из открытых источников

Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон не всегда были идеальными. Так, королевская чета пережила ряд испытаний, а в 2007 году они совсем расстались на целый год. Ранее о причинах ссоры распространялись только слухи. Однако лишь накануне появились подробности.

Причиной разрыва стали королевские правила. Об этом сообщает британское издание Express.

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В 2006 году родственники Кейт пригласили Уильяма отпраздновать с ними Новый год. Принц Уильям решил не нарушать протокол, согласно которому все члены королевской семьи должны проводить рождественские каникулы в компании Елизаветы II в Сандрингеме, поэтому отказал Кейт Миддлтон.

Ранее по случаю помолвки Уильям прокомментировал эту ситуацию, отметив, что они были молодыми и искали себя.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2005 год

"Разрыв пошел нам только на пользу и помог справиться со всеми разногласиями", –  подчеркнул принц Уильям.

Кейт Міддлтон і принц ВільямКейт Миддлтон и принц Уильям, 2007

Теги: LifeStyle Великобритания Королівська сім'я Кейт Миддлтон
Источник: 24 Канал
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