Кейт Миддлтон и принц Уильям разошлись: причина

Отношения принца Уильяма и Кейт Миддлтон не всегда были идеальными. Так, королевская чета пережила ряд испытаний, а в 2007 году они совсем расстались на целый год. Ранее о причинах ссоры распространялись только слухи. Однако лишь накануне появились подробности.

Причиной разрыва стали королевские правила. Об этом сообщает британское издание Express.

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В 2006 году родственники Кейт пригласили Уильяма отпраздновать с ними Новый год. Принц Уильям решил не нарушать протокол, согласно которому все члены королевской семьи должны проводить рождественские каникулы в компании Елизаветы II в Сандрингеме, поэтому отказал Кейт Миддлтон.

Ранее по случаю помолвки Уильям прокомментировал эту ситуацию, отметив, что они были молодыми и искали себя.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2005 год

"Разрыв пошел нам только на пользу и помог справиться со всеми разногласиями", – подчеркнул принц Уильям.

Кейт Миддлтон и принц Уильям, 2007