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      Стало известно расписание матчей сборной Украины по хоккею на международном турнире

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      Мужская сборная Украины по хоккею
      Мужская сборная Украины по хоккею / ФХУ

      Национальная сборная Украины по хоккею начнет выступление на международном турнире в броварском "Терминале" матчем против Польши.

      В период с 7-го по 10 февраля подопечные Андрея Срюбко, для которого это международное окно будет дебютным в качестве главного тренера, также сыграют с Румынией.

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      Расписание матчей сборной Украины по хоккею на международном турнире:

      7 февраля, Польша – Украина, 19:00

      8 февраля, Украина – Польша, 18:00

      9 февраля, Польша – Румыния, 13:00

      10 февраля, Румыния – Украина, 13:00

      Напомним, что турнир в Броварах станет частью подготовки национальной команды к чемпионату мира-2019 в Дивизионе IB, который примет Эстония. На мировом первенстве Украину ждет встреча с Японией, Румынией, Эстонией, Нидерландами и Польшей.

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      Теги: Спорт Хоккей
      Источник: 24 Канал
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