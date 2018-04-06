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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ИВАН БУБЕНЧИК ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Стало известно, с кем Порошенко планирует согласовывать введение миротворцев на Донбасс

70 Читати новину українською
Петр Порошенко
Петр Порошенко

10 апреля Президент Украины Петр Порошенко посетит с официальным визитом Берлин, где проведет встречу с канцлером Германии Ангелой Меркель. Один из главных вопросов – согласование деталей о введении миротворцев ООН на Донбасс.

Об этом заявил министр иностранных дел Павел Климкин. Он добавил, что "ожидаю четкого согласования тактики: как продвигаем миротворцев. Именно очень четких шагов".

"Следующий шаг – согласование с американцами. У нас есть общая концепция, теперь должна быть общая тактика", – пояснил министр.

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Также Климкин на телеканале "Интер" назвал принципиальные позиции Украины относительно введения миротворцев на Донбасс.

"Я недавно разговаривал с Куртом Волкером, и мы согласовали основные параметры нашей позиции по миротворцев на Донбассе. У нас фактически готовый текст резолюции нашего проекта. И главное, конечно – это вся оккупированная территория и граница, и конечно безопасность, до того момента, когда мы можем начать подготовку к переходному периоду. С этим очень важно. мы последовательно продвигаемся дальше и знаем основные элементы нашей позиции. У нас есть план, каким образом давить дальше. У нас есть полная позиция и план, нам нужно", – сказал Климкин.

Стоит отметить, что в феврале Климкин провел встречу с главой МИД Франции Жан-Ив Ле Дрианом по этому вопросу.

Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Ангела Меркель Петр Порошенко Миротворческий контингент Павел Климкин
Источник: 24 Канал
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