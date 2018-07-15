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Стало известно, сколько "Динамо" и "Шахтер" получат премиальных после ЧМ-2018

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"Динамо" и "Шахтер" получат премиальные после ЧМ-2018
"Динамо" и "Шахтер" получат премиальные после ЧМ-2018

В рамках FIFA World Cup Benefits Program, за каждый день пребывания футболиста на чемпионате мира его клуб получит около 7 250 тыс евро.

Согласно данным агентства Tonka Communications, специализирующаяся на маркетинговых исследованиях, после ЧМ-2018 ФИФА заплатит клубам кругленькую сумму. Правда, здесь есть нюанс. Если игрок один или несколько раз сменил ФК с 2016 года, предыдущий клуб(ы) получит треть платежа, пишет Команда №1.

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Украинский чемпионат на мундиале представляли хорват Йосип Пиварич ("Динамо") и бразилец Тайсон ("Шахтер").

Хорватия пробыла на турнире все 32 дня. Учитывая, что от суммы за Пиварича треть пойдет загребскому "Динамо", киевский клуб получит за футболиста около 155 тыс евро. Но это не все выплаты ФИФА украинской команде. Еще по трети платежей "Динамо" получит за хорвата Домагоя Виду (77 250 евро), марокканца Юнеса Беланду (28 970 евро) и поляка Лукаша Теодорчика (36 200 евро). В целом от ФИФА киевское "Динамо" получит около 300 тыс евро.

Также заработает и "Шахтер". Тайсон и Фред пробыли на турнире 23 дня. За первого "горняки" получат от ФИФА около 167 тыс евро, а за второго – около 56 тыс евро (на турнир Фред приехал игроком "Манчестер Юнайтед"). Всего ФИФА заплатит "Шахтеру" около 223 тыс евро.

Топ-10 клубов по выплатам от ФИФА за игроков на ЧМ-2018:

1. "Манчестер Сити" – 4 416 865 евро;

2. "Реал" – 4 316 180 евро;

3. "Челси" – 3 964 030 евро;

4. "Тоттенхэм" – 3 842 548 евро;

5. "Барселона" – 3 658 374 евро;

6. "Пари Сен-Жермен" – 3 609 581 евро;

7. "Манчестер Юнайтед" – 3 348 319 евро;

8. "Монако" – 3 002 468 евро;

9. "Атлетико" – 2 671 516 евро;

10. "Ювентус" – 2 510 621 евро.

Теги: Новости спорта Чемпионат мира по футболу - 2018
Источник: 24 Канал
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