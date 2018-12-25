Стало известно, сколько "Реал" заработал за победу на Клубном чемпионате мира

Мадридский "Реал" победил "Аль-Айн" из Саудовской Аравии в финале Клубного чемпионата мира. Разгромив соперника, "Реал" в третий раз подряд выиграл титул.

По информации французского издания Sports, игроков "Реала" за победу в клубном чемпионате мира ожидает солидное вознаграждение. ФИФА выделила не менее 4,2 миллиона евро победителю турнира, а каждый игрок получит по десять тысяч евро.

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Попутно "бланкос" вышли на первое место по количеству выигранных Клубных чемпионатов мира в целом. Теперь у мадридцев четыре титула, а у "Барселоны" три.

К тому же, Сантьяго Солари выиграл свой первый серьезный трофей в качестве тренера.

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