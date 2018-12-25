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      Стало известно, сколько "Реал" заработал за победу на Клубном чемпионате мира

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      Призовые "Реалу" за победу на Клубном ЧМ
      Призовые "Реалу" за победу на Клубном ЧМ

      Мадридский "Реал" победил "Аль-Айн" из Саудовской Аравии в финале Клубного чемпионата мира. Разгромив соперника, "Реал" в третий раз подряд выиграл титул.

      По информации французского издания Sports, игроков "Реала" за победу в клубном чемпионате мира ожидает солидное вознаграждение. ФИФА выделила не менее 4,2 миллиона евро победителю турнира, а каждый игрок получит по десять тысяч евро.

      Читайте также: "Реал" разгромил "Аль-Айн" и в третий раз подряд выиграл Клубный чемпионат мира: видео голов

      Попутно "бланкос" вышли на первое место по количеству выигранных Клубных чемпионатов мира в целом. Теперь у мадридцев четыре титула, а у "Барселоны" три.

      К тому же, Сантьяго Солари выиграл свой первый серьезный трофей в качестве тренера.

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      Теги: Футбол Спорт Реал
      Источник: 24 Канал
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