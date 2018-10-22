Стало известно, сколько Свитолина получила призовых за победу над Квитовой

24-летняя украинка Элина Свитолина в стартовом поединке неожиданно для букмекеров обыграла чешку Петру Квитову.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина за победу в первом матче Итогового турнира заработала 263 тысячи долларов, сообщает Sport.ua.

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Призовые за первый поединок состоят из двух компонентов: $ 153 000 за выигрыш и $ 110 000 за один сыгранный матч группового раунда в Сингапуре. Если первая цифра является константой, то за второй поединок обязательная выплата составит уже $ 20 тыс, за третий – $ 21 тыс. Максимальная сумма, которую можно получить в раунде составляет $ 610 тысяч (153 * 3 + 110 + 20 + 21).

Например, Даяна Ястремская за победу в Гонконге и полуфинал в Люксембурге заработала чуть меньше $ 174 тысяч.

Напомним, что 23 октября Свитолина проведет второй поединок группового раунда против чешки Каролины Плишковой, которая также выиграла стартовый матч.

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