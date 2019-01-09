Стало известно, сколько заработают украинские теннисисты на Australian Open-2019

Организаторы первого в этом году турнира серии Grand Slam – Australian Open 2019 объявили призовой фонд турнира.

В 2019 году призовой фонд составит 62,5 млн долларов, что на 7,5 млн больше прошлогоднего.

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Одиночный разряд, основная сетка:

Победитель $4,100,000

Финалист $2,050,000

1/2 финала $920,000

1/4 финала $460,000

4-й раунд $260,000

3-й раунд $155,000

2-й раунд $105,000

1-й раунд $75,000

Парный разряд (на команду):

Победители $750,000

Финалисты $375,000

1/2 финала $190,000

1/4 финала $100,000

3-й раунд $55,000

2-й раунд $32,500

1-й раунд $21,000

Одиночный разряд, квалификация:



3-й раунд $45,000

2-й раунд $25,000

1-й раунд $ 15,000

Смешанный парный разряд (на команду):



Победители $185,000

Финалисты 95,000

1/2 финала $47,500

1/4 финала $23,000

2-й раунд $11,500

1-й раунд $5,950

Напомним, что четверо украинских теннисисток попали в основную сетку Australian Open по рейтингу. Это Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова. Первый в этом году турнир серии Grand Slam стартует 14 января, квалификация начинается 8 января.