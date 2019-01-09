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      Стало известно, сколько заработают украинские теннисисты на Australian Open-2019

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      Australian Open увеличил призовой фонд
      Australian Open увеличил призовой фонд / hawtcelebs.com

      Организаторы первого в этом году турнира серии Grand Slam – Australian Open 2019 объявили призовой фонд турнира.

      В 2019 году призовой фонд составит 62,5 млн долларов, что на 7,5 млн больше прошлогоднего.

      Читайте также: Костюк и Стаховский удачно стартовали в квалификации Australian Open-2019

      Одиночный разряд, основная сетка:

      Победитель $4,100,000
      Финалист $2,050,000
      1/2 финала $920,000
      1/4 финала $460,000
      4-й раунд $260,000
      3-й раунд $155,000
      2-й раунд $105,000
      1-й раунд $75,000

      Парный разряд (на команду):

      Победители $750,000
      Финалисты $375,000
      1/2 финала $190,000
      1/4 финала $100,000
      3-й раунд $55,000
      2-й раунд $32,500
      1-й раунд $21,000

      Одиночный разряд, квалификация:

      3-й раунд $45,000
      2-й раунд $25,000
      1-й раунд $ 15,000

      Смешанный парный разряд (на команду):

      Победители $185,000
      Финалисты 95,000
      1/2 финала $47,500
      1/4 финала $23,000
      2-й раунд $11,500
      1-й раунд $5,950

      Напомним, что четверо украинских теннисисток попали в основную сетку Australian Open по рейтингу. Это Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова. Первый в этом году турнир серии Grand Slam стартует 14 января, квалификация начинается 8 января.

       

      Теги: Спорт Australian Open Теннис
      Источник: 24 Канал
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