Стало известно, сколько заработают украинские теннисисты на Australian Open-2019
Организаторы первого в этом году турнира серии Grand Slam – Australian Open 2019 объявили призовой фонд турнира.
В 2019 году призовой фонд составит 62,5 млн долларов, что на 7,5 млн больше прошлогоднего.
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Одиночный разряд, основная сетка:
Победитель $4,100,000
Финалист $2,050,000
1/2 финала $920,000
1/4 финала $460,000
4-й раунд $260,000
3-й раунд $155,000
2-й раунд $105,000
1-й раунд $75,000
Парный разряд (на команду):
Победители $750,000
Финалисты $375,000
1/2 финала $190,000
1/4 финала $100,000
3-й раунд $55,000
2-й раунд $32,500
1-й раунд $21,000
Одиночный разряд, квалификация:
3-й раунд $45,000
2-й раунд $25,000
1-й раунд $ 15,000
Смешанный парный разряд (на команду):
Победители $185,000
Финалисты 95,000
1/2 финала $47,500
1/4 финала $23,000
2-й раунд $11,500
1-й раунд $5,950
Напомним, что четверо украинских теннисисток попали в основную сетку Australian Open по рейтингу. Это Элина Свитолина, Леся Цуренко, Даяна Ястремская и Екатерина Козлова. Первый в этом году турнир серии Grand Slam стартует 14 января, квалификация начинается 8 января.