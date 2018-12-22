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      Стало известно, сыграет ли Лунин против "Реала" в Кубке Испании

      57 Читати новину українською
      Андрей Лунин не сыграет против "Реала"
      Андрей Лунин не сыграет против "Реала"

      Главный тренер Леганеса Маурисио Пеллегрино подтвердил информацию о том, что украинский голкипер Андрей Лунин не сыграет в Кубке Испании против "Реала".

      Отметим, Андрей Лунин арендованный "Леганес" именно в мадридского "Реала". По условиям арендного соглашения украинский голкипер не имеет права играть против своей команды.

      Читайте также: Лунин вернется в "Реал" и станет вторым вратарем, – Marca

      Оскар и Лунин – два игрока, которые точно не выйдут на матчи с "Реалом" в Кубке Испании. Будем искать другие варианты,
      – цитирует Маурисио Пеллегрино Marca.

      Полузащитник Оскар также находится в аренде из "Реала" и не может играть по той же причине, что и Лунин.

      Напомним, что Андрей вышел в стартовом составе "Леганес" на матч 1/16 Кубка Испании против "Райо Вальекано" и отметился отраженным пенальти. Команда украинского голкипера вышла в следующий раунд турнира, одержав минимальную победу, 1:0.

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      Теги: Спорт Футбол Реал Андрей Лунин
      Источник: 24 Канал
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