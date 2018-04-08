Стало известно, в каких областях состоялись многочисленные мероприятия в Пасхальную ночь

В Украине в Пасхальную ночь участие в богослужениях приняли свыше 6,8 миллионов верующих. Правоохранители обеспечивали общественную безопасность.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

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Отмечается, что наиболее многочисленные мероприятия состоялись во Львовской области. К Богослужениям присоединились около 1,59 млн человек.

"Наиболее многочисленные мероприятия состоялись во Львовской (1,59 млн.), Днепропетровской (880 тыс.), Киевской (497 тыс.) и Черниговской (365 тыс.) областях", – говорится в сообщении правоохранителей.