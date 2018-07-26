Стало известно, в каких странах Европы больше всего самоубийц: обнародован рейтинг

Наибольшее количество самоубийц среди стран Евросоюза – в Литве. Там на сто тысяч человек ежегодно приходится 30 суицидов.

Об этом со ссылкой на данные Евростата, передает Yle.

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Отмечается, что следующими за Литвой в рейтинге идут Латвия и Венгрия (по 19 самоубийц на 100 тысяч населения), а также – Бельгия (17) и Финляндия (13).

Литовцы чаще всего среди других граждан ЕС совершают самоубийства

Посередине держатся Германия и Швеция.

Самое меньшее количество самоубийств на Кипре и в Греции. По сравнению с жителями этих стран, литовцы хотят покончить с собой в 6 – 7 раз чаще.