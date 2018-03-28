Стало известно, в какой европейской стране дети будут учиться в школе с трех лет

С начала учебного 2019 года во Франции дети начнут обучение в школе в три года вместо шести. Об этом объявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Об этом сообщает ВВС Украина.

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Президент Франции заявил, что реформа направлена на уменьшение неравенства в образовании, поскольку родители в бедных районах Франции реже отдают своих детей в школу в раннем возрасте.

"Я надеюсь, что с этим обязательством, начиная с учебного года в 2019 году, мы можем... исправить эту неприемлемую разницу", – сказал Макрон на конференции во вторник.

Реформа сделает Францию страной с самым низким возрастом привлечения к школьному образованию в Европе. Однако, обучение детей в возрасте трех лет уже является традицией во Франции. По данным правительства, лишь 2,4% французских детей не учатся в таком возрасте.

В большинстве стран Европы школьный возраст начинается в шесть лет. В Северной Ирландии школьное обучение начинается в четыре года, на Кипре и Мальте, в Англии, Шотландии, Уэльсе – в пять лет. В Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литве, Польше, Сербии и Швеции детей отдают в школу в семь лет.