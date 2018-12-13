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      Стало известно в какой форме "Динамо" сыграет с "Яблонцем" матч Лиги Европы

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      Киевское "Динамо" сыграет в белой форме
      Киевское "Динамо" сыграет в белой форме

      Уже в 19:55 в четверг, 13 декабря, состоится последний матч киевского "Динамо" в 2018 году. На НСК "Олимпийский" команда сыграет матч Лиги Европы против чешского "Яблонца".

      Читайте также: В шаге от исторического достижения: анонс матча "Динамо" – "Яблонец" в Лиге Европы

      Перед матчем было утверждено, в форме какого цвета проведут матч обе команды. Динамовцы сыграют в домашней белой форме (вратарь – в салатовой), гости – в черной форме (вратарь – в оранжевой). Арбитры будут работать в синей форме.

      Напомним, матч на "Олимпийском" начнется в 19:55. Вход на стадион откроют за два часа до стартового свистка арбитра, в 18:00.

      Читайте также: Как будет работать киевское метро во время матчей "Шахтера" и "Динамо" на НСК "Олимпийский"

      Теги: Динамо Лига Европы Футбол Спорт
      Источник: 24 Канал
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