Стало известно в какой форме "Динамо" сыграет с "Яблонцем" матч Лиги Европы

Уже в 19:55 в четверг, 13 декабря, состоится последний матч киевского "Динамо" в 2018 году. На НСК "Олимпийский" команда сыграет матч Лиги Европы против чешского "Яблонца".

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Перед матчем было утверждено, в форме какого цвета проведут матч обе команды. Динамовцы сыграют в домашней белой форме (вратарь – в салатовой), гости – в черной форме (вратарь – в оранжевой). Арбитры будут работать в синей форме.

Напомним, матч на "Олимпийском" начнется в 19:55. Вход на стадион откроют за два часа до стартового свистка арбитра, в 18:00.

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