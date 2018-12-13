Стало известно в какой форме "Динамо" сыграет с "Яблонцем" матч Лиги Европы
Уже в 19:55 в четверг, 13 декабря, состоится последний матч киевского "Динамо" в 2018 году. На НСК "Олимпийский" команда сыграет матч Лиги Европы против чешского "Яблонца".
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Перед матчем было утверждено, в форме какого цвета проведут матч обе команды. Динамовцы сыграют в домашней белой форме (вратарь – в салатовой), гости – в черной форме (вратарь – в оранжевой). Арбитры будут работать в синей форме.
Напомним, матч на "Олимпийском" начнется в 19:55. Вход на стадион откроют за два часа до стартового свистка арбитра, в 18:00.
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Источник: 24 Канал
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