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Стало известно, за кого будет болеть известный комментатор Сергей Савелий в финале Лиги чемпионо

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Сергей Савелий
Сергей Савелий

В субботу, 26 мая, на НСК "Олимпийский" в Киеве состоится финал Лиги чемпионов, где сыграют испанский "Реал" и английский "Ливерпуль". Известный комментатор Сергей Савелий назвал команду, за которую будет болеть в этом матче.

"Финал Лиги чемпионов, да еще и в Киеве, жду с нетерпением. Однозначно – буду болеть за английский "Ливерпуль". Ну не люблю я "реальных" симулянтов", – признался Сергей Савелий.

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Назвал комментатор и счет, с которым закончится матч

"Конечно, счет предсказать – дело неблагодарное. Но попробую: хочу 2:1 в пользу "Ливера", – рассказал Сергей Савелий.

Вполне вероятно, что Сергей Савелий будет работать во время футбольного матча.

"Где смотреть поединок? Хотелось бы дома – с комфортом. Но, возможно, придется быть в фан-зоне на Контрактовой площади. Такая уж у нас, комментаторов, работа", – подытожил Сергей Савелий.

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Теги: Лига чемпионов Новости спорта
Источник: 24 Канал
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