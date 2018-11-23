Стало известно, за которые призовые поборются финалисты Лиги наций
В УЕФА рассказали сколько миллионов евро получат команды, которые выиграли свои группы в элитном дивизионе Лиги наций.
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Победитель турнира получит – 7,5 миллиона евро, сообщает пресс-служба УЕФА.
Финалист получит на миллион меньше - 6,5 миллиона евро. Третье место заработает 5,5 миллиона евро, а четвертое - 4,5 миллиона евро.
Эти суммы уже включают по три миллиона, которые участники финального раунда гарантировали себе как победители групп Лиги А: 1,5 миллиона выплат солидарности плюс 1,5 миллиона призовых за первое место в своих группах.
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Общий фонд выплат солидарности и бонусов для 55 ассоциаций, которые участвовали в Лиге наций, составил 76,25 миллиона евро.
Напомним, что в финальную стадию пробились Нидерланды, Швейцария, Португалия и Англия.