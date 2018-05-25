Стало ли лучше жить при президентстве Порошенко, – экономический эксперт

За годы президентства Петра Порошенко состоялся экономический рост, однако качество жизни украинцев продолжает оставаться на очень низком уровне.

Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал экономический эксперт, координатор платформы "Нова країна" Тарас Козак.

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"Стало ли жить лучше всем – точно нет. Многим стало жить, пожалуй, сложнее. Но, что касается экономического роста, да, он произошел. И в 2016 году – примерно 2,5%, и в 2017 году – примерно 3%, возможно, чуть-чуть больше. И в 2018 году тоже – 3,1% роста в первом квартале. Это о чем свидетельствует?", – отметил Козак.

По его словам, это свидетельствует о том, что украинская экономика производит больше товаров, услуг, то есть больше создает добавленной стоимости.

"Это имеется в виду не в долларах или в гривнах, это в единицах. Например, больше произведено зерна, больше произведено картофеля, больше предоставлено услуг для наших граждан, или на экспорт и так далее. То есть, мы создали чего-то больше. Но отражается ли это на жизни определенного гражданина, сложно сказать о каждом", – добавил эксперт.

Также Козак заверил, что и в самом деле качество жизни у украинцев очень низкое. Он подчеркнул, что такой показатель как ВВП на душу населения, хоть и "грубый", но объясняет многие вещи.

Если разделить весь ВВП на количество населения, то в Украине получается примерно 2200 – 2500 долларов за весь год, что производит один украинец. Создает столько добавленной стоимости. Всего-навсего. Это если считать и млад, и стар, и работающих, и неработающих,

– рассказал эксперт.

Он подтвердил, что в Европе или США такой показатель в десятки раз выше: 40 или 50 тысяч евро создает один средний европеец (будь то младенец или пенсионер)

"У нас много товаров, например, картофель у нас в разы дешевле, чем в США или Франции. Машины. Машины у нас только дороже, чем в Европе. Если касается потребительских товаров, то у нас они могут быть дешевле, а что касается таких вещей, как холодильник или авто – то нет. На свою зарплату мы не можем купить их много", – сказал Тарас Козак.

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Также эксперт добавил, что у украинцев был такой подход традиционен в 90-е годы: "Если мы тут свое будем защищать, а чужое будем останавливать, то нам будет лучше жить". А это, по мнению Козака, является неправильным.