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      Стало ли смертельное ДТП с мажорами в Одессе результатом уличных гонок: комментарий свидетеля

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      Смертельное ДТП с мажорами в Одессе: была ли гонка (иллюстративное фото)
      Смертельное ДТП с мажорами в Одессе: была ли гонка (иллюстративное фото) / Соцсети

      Глава совета директоров строительной компании "ЗАРС" Георгий Бочоришвили подтвердил свою причастность к смертельному ДТП в Одессе, в результате которой погибли дети известных одесских бизнесменов – 22-летний Шамиль Гаджиев и 33-летняя Виктория Кравченко. В то же время бизнесмен утверждает, что участия в гонке с ними он не принимал.

      В ночь на 24 марта в Одессе на проспекте Шевченко водитель автомобиля BMW не справился с управлением и врезался в припаркованный Hyundai Sonata, а потом еще и в опору линии электропередач. В результате погибли два человека, а сама машина загорелась.

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      Впоследствии стало известно, что управлял машиной 22-летний Шамиль Гаджиев, а 33-летняя Виктория Кравченко была его пассажиркой. Кроме того, по кадрам, которые обнародовали в сети, можно сделать вывод, что BMW Гаджиева могла участвовать в гонках с другой машиной. За рулем Porsche, ехал рядом, по неофициальной информации, мог быть 26-летний экс-депутат Одесского городского совета и глава совета директоров строительной компании "ЗАРС" Георгий Бочоришвили.

      Сам предприниматель в комментарии одесском изданию "Думская" подтвердил, что это именно его Porsche можно увидеть на видео. Правда, он позиционирует себя не как участник, а как свидетель трагедии.

      "BMW прошел настолько близко, что чудом не задел мой автомобиль. Далее все произошло на моих глазах, мы сразу остановились, вызвали "скорую" и дождались полицию, спасателей и медиков", – отметил он.

      Как уверяет бизнесмен, с погибшими он знакомым не был, и в каких гонках не участвовал.

      "В салоне со мной была моя жена, ехали домой. Выражаю родным и близким соболезнования", – добавил Бочоришвили.

      ЧТО ЕЩЕ ИЗВЕСТНО О СМЕРТЕЛЬНОМ ДТП С МАЖОРАМИ В ОДЕССЕ:
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      Теги: Аварии и ДТП Криминальные новости Новости Одессы Новости Украины
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