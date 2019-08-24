Стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях, – боєць ЗСУ

Активні навушники приглушують звуки поруч із військовим та роблять гучнішими ті, що далеко.

"Вчили мене стріляти з СПГ. Кажуть: "Сідай зліва від гранатомета, дивись у приціл, як наведешся – тисни гашетку". І тут я офігів! Після третього-п'ятого пострілу стало здаватися, що в праве вухо забивають цвях. А після двадцятого я зрозумів, що барабанні перетинки можуть і не витримати. Потім без активних навушників першим номером розрахунку я відмовлявся бути", – пригадує колишній військовослужбовець Сергій.

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Впевнені, це відчуття знайоме багатьом бійцям. Але й рішення проблеми дуже просте – активні навушники. Найчастіше для роботи їх використовують артилеристи та розвідники.