"Стандартные условия для всех": во Львове продолжают "лупить" заоблачные цены за жилье

Львов стал убежищем для многих беженцев из разных регионов Украины. На фоне этого невероятно выросли и цены на недвижимость.

Один из пользователей сети обнародовал переписку с риелтором, который предлагает квартиру во Львове за 1500 долларов. Однако это не вся сумма, которую придется заплатить.

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Владислав Стадник заявил, что риелтор также требует страховой платеж в размере 1500 долларов. И столько же стоят ее услуги. То есть общая стоимость аренды жилья составляет 4500 долларов или примерно 133 тысячи гривен.

Риелторы Львова! А вы не ох**ли? То есть вся страна еб***т на всех фронтах, тратит собственные средства на волонтерство, а здесь, мало того, что цены заоблачные сделали, так еще и откровенно наживаются на этом,

– возмутился Стадник.

Переписка с риелтором Львова / Скриншот Владислава Стадника

Он попросил мэра Львова Андрея Садового упорядочить этот вопрос. Напомним, что ранее Садовый резко осудил завышение цен на аренду жилья во Львове. Мэр города назвал таких арендодателей мародерами.

"Есть 10 подтвержденных фактов (по состоянию на 12 марта – 24 канал) завышения цен на аренду жилья. Это мародеры. Я их по-другому назвать не могу. Их фамилии будет знать весь город и вся страна", – подчеркнул в обращении мэр Львова.

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