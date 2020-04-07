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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Станем на 10% беднее, – Милованов назвал серьезные последствия карантина

      - Читати новину українською
      Тимофей Милованов / 24 канал

      Введение карантина из-за вспышки коронавируса серьезно ударило по украинской экономике. Больше всего пострадали малый и средний бизнесы. Чего ожидать украинцам – читайте дальше.

      Правительство прогнозирует, что экономика упадет на 4 – 5%, эксперты говорят о 9 – 10%. Однако здесь нужно учитывать насколько долго продлится карантин и как государство поддержит малый и средний бизнесы. Об этом экс-министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов рассказал в интервью 24 каналу.

      К слову Повышение инфляции, падение ВВП и средней заработной платы: правительство ухудшило прогнозы

      "Будет кризис в экономике, падение ВВП", – заявил Милованов.

      Что это значит? 10% ВВП – это 1/10 нашего производства. То есть, мы все станем на 10% беднее за год. Уже в последующих годах мы будем восстанавливаться. Прежде всего страдает малый и средний бизнес. Особенно в сфере услуг, туризма, транспортировки, салоны – это все, фактически, сейчас не работает,
      – пояснил экс-министр.

      По его словам, значительная часть людей и бизнеса в Украине сейчас теряет за месяц до половины дохода.

      Что такое ВВП?Валовой внутренний продукт – это важный показатель, по которому можно оценить развитие экономики страны. Он указывает рыночную стоимость всех произведенных на территории страны в течение года товаров и услуг с целью потребления, экспорта и накопления за вычетом стоимости промежуточных товаров и услуг, то есть сырья, топлива, энергии, кормов и других. Этот показатель дает представление об общем материальном благосостоянии нации.

      Он также считает, что государству необходимо поддержать людей, потерявших работу.

      "В Польше, Чехии, Британии, Австрии и многих других странах оказывают поддержку от 50% до 80% заработной платы при условии, что человек не получил доход. У нас его можно было бы сделать на уровне минимальной зарплаты. Бывший премьер-министр Гройсман на этой неделе предлагал это. Я бы рекомендовал 5 тысяч гривен в месяц для тех людей, которые получают меньше какого-то объема. Независимо предприниматели они, или нет", – добавил он.

      Полное интервью с Тимофеем Миловановым читайте завтра на сайте 24 канала

      криза в Україні
      Экономические кризисы в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Оксана Тропотяга
      Теги: Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус COVID-19 Финансы ВВП Тимофей Милованов – новости
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