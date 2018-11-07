18:28
7 нояб 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Новый провал Крымского моста. Рогозин на Луне
      Вєсті Кремля
      22:33, 6 ноября
      Вести.UA. 50 оттенков депутатов. Волшебный лифт Медведчука
      Вєсті.UA
      20:33, 6 ноября
      В сговоре с государством: как имущество "Электронмаша" стало собственностью семьи руководителя
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Первые модельные агентства
      Згадати все
      23:10, 6 ноября
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ВЫБОРЫ В США ЮРИЙ ЛУЦЕНКО АВТО НА ЕВРОНОМЕРАХ
      Злой Одессит

      Российская пропаганда цинично использует смерть Гандзюк

      1529
      Упоминание имени Гандзюк в росийских СМИ – это надругательство
      Упоминание имени Гандзюк в росийских СМИ – это надругательство / Medium

      Украинское общество всегда отличалось от наших гибридных соседей большей сплоченностью и политической активностью. Именно аморфность россиян и их парадоксальная аполитичность привела Россию к воротам старого, но не доброго тоталитаризма в формате "лайт".

      С другой стороны, именно активная составляющая украинской нации всегда использовалась российской пропагандой в достижении своих деструктивных целей.

      Читайте также: "Это истерика": активистка прокомментировала заявление о сливе информации об убийстве Гандзюк

      И печально наблюдать за тем, как очередное проявление борьбы за право и свободу в Украине, кардинально придается искажению пропагандистской машиной Кремля, а так же, лихо используется в формате горячей информационной войны, о которой многие стали забывать.

      На мой взгляд, в контексте трагедии Екатерины Гандзюк нет большего надругательства над памятью бедной девушки, как упоминание ее имени в российских СМИ. А таковое имеет место быть, причем под самым разным ракурсом и с такими знакомыми нарративами.

      Я не хочу сейчас рассуждать и развивать демагогию о том, кто прав, а кто виноват, это удел правоохранителей и юристов, но то, что смерть Екатерины Гандзюк стала настоящим кладезем для кремлевской пропаганды, для осуществления внутреннего и внешнего медиа-влияния – это факт.

      И если на вопрос "кто заказал?" должна отвечать Фемида, на, что очень хочется, надеется, ответ таки будет получен, то на вопрос "а кому это нужно?" может ответить каждый. Хотя, лично я, осмелюсь на себя взять труд и осветить именно информационную составляющую происходящего.

      Читайте также: Гандзюк возмущалась тем, что кто-то "сливал" Геращенко информацию по ее делу, – адвокат

      Удивительно, но тотальный интерес к Екатерине Гандзюк за поребриком возник не в день покушения не нее, и даже не в день ее смерти, а именно тогда, когда на улицы украинских городов стали выходить люди. А потому, не сам факт покушения, не смерть некой украинской активистки, а сами общественные волнения и возмущения интересны кремлевской пропаганде.

      Пропаганде, плодотворной почвой для которой служит не только до сих пор наличие в телевизионном эфире Украины пророссийских телеканалов, но и банальное попустительство в верхах, касающееся решения острых социальных и общественных вопросов.

      Ведь ни для кого не секрет, что любое социально-значимое событие или же происшествие, может быть использовано антагонистами на свою пользу. А потому, даже с позиций безопасности государства следует уделять куда более повышенное внимание разного рода происшествиям, входящим в рамки гибридных интересов.

      Нападения на активистов, к таковым как раз и относятся и их игнорирование, лишь добавляет масла в огонь.

      Смерть Екатерины и вполне логичное возмущение общественности, недовольство действиями властей и правоохранительных органов, это тот питательный информационный корм, который был заботливо насыпан в кремлевскую лоханку непродуманными и недальновидными действиями в рамках "дела Гандзюк".

      Грустно это осознавать, но осуществлять качественное противодействие информационному влиянию мы не научились, не как в формате медиа, не в киберпространстве, не в реальной жизни, рассматривая личные трагедии не в плоскости политического противостояния, но и с учетом реалий войны, которая все еще ведется, причем весьма активно.

      Но, что больше всего меня беспокоит, так это то, что после успешной отработки подобного формата, российская сторона и сама может использовать фактор нападения на активистов для дестабилизации обстановки в Украине. Тем более, накануне выборов.

      Есть над чем поразмыслить, не так ли?

      Читайте также: Смерть Гандзюк обострила внимание к проблеме давления на активистов в Украине, – The Guardian

      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости Украины Публикации Новости политики Новости России Екатерина Гандзюк Украина – Россия
      Источник: Злой Одессит
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: покрывает ли Аваков преступников?
      сегодня , 18:01 Убийство Екатерины Гандзюк и роль МВД: покрывает ли Аваков преступников?
      Інна Жолобович
      Российская пропаганда цинично использует смерть Гандзюк
      сегодня , 17:00 Российская пропаганда цинично использует смерть Гандзюк
      Злой Одессит
      Результаты выборов в Конгресс США – наполовину поражение или победа для Трампа?
      сегодня , 15:21 Результаты выборов в Конгресс США – наполовину поражение или победа для Трампа?
      Борис Немировський
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
      сегодня , 15:10 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
      Яніна Ткачук 536421
      Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      сегодня , 15:00 Транспротный скандал в Тернополе: почему протесты только усугубят ситуацию
      Блог Медіа
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук