"Станицу Луганскую" закроют на две недели из-за коронавируса: все, что нужно знать
Из-за угрозы распространения китайского коронавируса контрольно-пропускной пункт "Станица Луганская" с 16 марта перекроют в обоих направлениях. Запрет продлится две недели. Какие еще КПВВ закроют и кто все же сможет пересекать линию разграничения – читайте в материале 24 канала.
З 16 березня до 3 квітня на КПВВ запроваджують карантинні заходи та вводять додаткові обмеження щодо перетину лінії розмежування. Про це повідомили у пресцентрі ООС у фейсбуці.
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Очільник Луганської ОДА Сергій Гайдай пояснив, що піти на такі жорсткі заходи змушують обставини.
Щодня лише КПВВ "Станиця Луганська" перетинають приблизно 15 тисяч людей, тож поширення коронавірусу з непідконтрольних територій надвисока. Завдяки вжитим заходам безпеки, нам вдається утримувати ситуацію під контролем – жодного випадку захворювання на Covid-19 в області не зафіксовано, – заявив Гайдай.
КПВВ "Станиця Луганська" на карті:
Хто зможе перетинати лінію розмежування
Повернутися на території, підконтрольні Україні, зможуть громадяни з постійною реєстрацією на підконтрольній Україні території. Те ж саме стосується пропуску на тимчасово окуповані регіони – тільки для громадян, які там проживають.
Не зможуть перетнути лінію розмежування:
- особи, які не мають постійної реєстрації проживання на підконтрольній Україні території;
- іноземці;
- особи без громадянства.
Натомість пропуск іноземців здійснюватиметься у зворотньому напрямку без обмежень.
Які ще КПВВ закриють
На Луганщині тимчасово закриють:
- пішохідний – у Міловому;
- автомобільний/пішохідний – у Сиротиному;
- автомобільний – у Просяному
- автомобільний – у Танюшівці.
Зауважимо, що на території окупованої Горлівки виявили 12 людей, хворих на коронавірус.
Карантин в Україні: головне
- На три тижні – до 3 квітня – пропонують заборонити проведення масових культурних, спортивних та розважальних заходів (де заплановано участь 200 та більше осіб), а також навчальний процес у школах, університетах і дитсадках.
- Ця заборона не стосується заходів державної необхідності, до прикладу, засідання Верховної та обласних рад.
- Проведення спортивних заходів буде можливим з дозволу міжнародних організацій, але обов'язково без глядачів.
Що відомо про коронавірус в Україні?Станом на 14 березня в Україні одна людина померла від коронавірусу. Це жінка, яка нещодавно повернулася з закордону. Вона мала підвищену температуру, але запізно звернулася до лікарів. Також в Україні підтвердили ще 2 випадки захворювання. Обидва випадки у Чернівецькій області.
Міфи і правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу