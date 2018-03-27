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Станислав Куценко: Мы должны дать людям альтернативу – как и у кого они получат госуслуги

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Станислав Куценко
Станислав Куценко / youtube.com

Для борьбы с бытовой коррупцией при получении административных услуг важной является наработка изменений в законодательство Украины.

Особенно тех, которые касаются формирования законного основания для взимания сервисного сбора сервисными центрами, а привлечение представителей бизнес-сектора к предоставлению административных государственных услуг в самых различных сферах на принципах государственно-частного партнерства является распространенной практикой развитых стран, считает начальник Главного территориального управления юстиции в г.Киеве Станислав Куценко.

Куценко пояснил, что гражданин будет иметь как минимум три альтернативы получить государственную услугу – в онлайн-режиме, в государственном сервисном центре и в сервисном центре, который работает на аутсорсе, когда нанимается частная компания, прошедшая соответствующую проверку государством.

Защита персональных данных, к которым получает доступ частная компания для выполнения своих функций, обеспечивается прозрачными конкурсами, аккредитацией государством и договорами. Это дает возможность получить гарантию того, что такой контрагент будет отвечать всем своим имуществом, а руководителям грозит уголовная ответственность в случае существенных нарушений или злоупотреблений.

Кроме того, по мнению чиновника, привлечение частных компаний к предоставлению государственных услуг позволит ускорить внедрение электронных сервисов и проникнуть в наиболее отдаленные места проживания людей в сельской и горной местностях.

"Благодаря созданию сервисных центров, украинцы, как жители европейской страны, должны навсегда забыть о тесных помещениях государственных органов власти, где зимой холодно, а летом невозможно спрятаться от жары", – пообещал Станислав Куценко.

Куценко назвал приоритетом для системы юстиции в целом и юстиции города Киева – бороться с тем, "когда люди идут "на поклон".

Теги: Новости Украины Криминальные новости Коррупция Новости Киева
Источник: 24 Канал
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